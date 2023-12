Neue Flamme: Eric Sindermann testet Beziehung mit Erotikstar

Die Fans sind mal wieder verwirrt! Eric Sindermann (35) überrascht immer wieder mit Liebesnews. Nach seinen gescheiterten Beziehungen – unter anderem mit Sanja Alena (31) – war der Realitystar erstmal eine Weile Single. Die Suche nach der Liebe scheint er aber nie aufgegeben zu haben. Jetzt hat er sich etwas Neues überlegt: Probebeziehungen auf Zeit. Und das ist Erics Auserwählte für das Projekt!

Desiree Hansen hat sich auf die Liaison mit dem B:Real-Star eingelassen. In einem Instagram-Beitrag zeigt er sich mit dem Erotiksternchen, doch das Feedback seiner Fans scheint nicht allzu gut zu sein. "Ich bin sichtlich geschockt, beziehungsweise erbost. Ihr kennt alle meine Vorgeschichte. Ihr wisst ganz genau, ich will nicht direkt in eine Beziehung gehen. Also, was ist so schlimm daran, wenn man einfach eine Probewoche macht?", rechtfertigt sich Eric.

Man müsse sich schließlich kennenlernen und schauen, ob es überhaupt passt. "Nennt man die Probewoche nicht Kennenlernphase?", lacht eine Followerin in den Kommentaren. Viele andere verstehen nicht, warum Eric so eine große Sache daraus macht. "Mach es doch einfach, ohne es direkt auf Social Media zu posten oder zu erzählen", betont ein User.

RTL II Sanja Alena und Eric Sindermann bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Influencer

ProSieben / Nikola Milatovic Eric Sindermann bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Wie findet ihr Erics Idee von Probebeziehungen auf Zeit? Superspannend! Ich finde es seltsam.



