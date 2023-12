Warum scheiterte Arielle Rippegathers Beziehung damals?

Sie gibt Einblicke in ihre Vergangenheit! Arielle Rippegather (33) schwebt wieder auf Wolke sieben: Die Reality-TV-Beauty ist seit rund drei Monaten vergeben – und zwar an ihren Ex. Als sie 18 Jahre alt war, war sie schon mal mit Steven Graf Bernadotte von Wisborg zusammen. Jetzt ist ihre Liebe neu entfacht und die Turteltauben wirken glücklicher denn je. Doch warum hat es damals bei Arielle und Steven nicht geklappt?

Gegenüber Promiflash erklärt sie, dass ihr Liebster früher viel Party gemacht habe und ziemlich präsent in der Öffentlichkeit gewesen sei: "Er war sehr viel in der Presse und daran ist auch unsere erste Beziehung so ein bisschen gescheitert. Ich hatte Depressionen und er war damals auch nicht geoutet als bisexuell, ich musste mich so ein bisschen verstecken." Steven habe sich damals auch nicht wirklich binden wollen. Vier Jahre lang sei es ein "Hin und Her" gewesen.

Mittlerweile ist Arielle ein ganz anderer Mensch. "Jetzt bin ich natürlich die Person, die mehr in der Öffentlichkeit ist und ich finde, jetzt begegnen wir uns doch mehr auf Augenhöhe", führt die Blondine aus. Sie stehe mitten im Leben, sodass es nun einfach besser zu passen scheint.

Anzeige

privat Steven Graf Bernadotte von Wisborg und Arielle Rippegather, Liebespaar

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Realitystar

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather und Seven

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de