Ariana Grandes Freunde sind wegen Beziehung zu Ethan besorgt

Muss sie etwas langsamer machen? Erst in diesem Jahr ließen sich die Sängerin Ariana Grande (30) und ihr Partner Dalton Gomez nach zwei gemeinsamen Ehejahren voneinander scheiden. Mittlerweile hat die "Thank U, Next"-Interpretin aber bereits einen neuen Mann an ihrer Seite: Bei den Dreharbeiten zu "Wicked" funkte es nämlich zwischen der Beauty und ihrem Kollegen. Arianas Freunde machen sich aber Sorgen wegen ihrer Beziehung zu Ethan Slater (31)!

So behauptet ein Insider aus dem Freundeskreis der Musikerin gegenüber Radar Online: "Ariana war mindestens fünfmal bei Ethans Broadway-Show und plant, mindestens einmal pro Woche zu kommen!" Dies gefalle ihren Freunden jedoch nicht, da es über die normale Unterstützung in einer Beziehung hinausginge. "Ihre Anwesenheit macht alle verrückt!", gab die Quelle an und warf der 30-Jährigen vor, ein obsessives Verhalten zu entwickeln.

Dass die US-Amerikanerin ihre neue Flamme unterstütze, hatte die "Into You"-Interpretin unter anderem im letzten Monat bewiesen – Ariana erschien zu der Eröffnung des Musicals "Spamalot" in dem Ethan eine Rolle spielt. Dies war nicht das erste Mal, dass die Sängerin ihn bei einer Broadway-Show besucht hatte.

Andrew Rannells Josh Gad, Ethan Slater, Andrew Rannells und Ariana Grande, 2023

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Instagram / arianagrande Ariana Grande, 2023

