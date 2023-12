Finales Lagerfeuer: Trennen sich Lorik Bunjaku und Denise?

Wie geht es aus? Lorik Bunjaku (27) und Denise Hersing (27) hatten die aktuelle Staffel von Temptation Island V.I.P. gemeinsam angetreten. Die Ex-Bachelor-Kandidatin wollte sehen, wie sich ihr Partner beim Feiern mit fremden Frauen verhält. Sein Ziel: Seiner Freundin beweisen, wie stark seine Liebe für sie ist. Doch während der Show kriselt es bei den beiden ordentlich. Für ihn war Aufgeben bisher keine Option. Das finale Lagerfeuer zeigt: Verlassen Denise und Lorik die Show als Paar oder getrennt?

Achtung, Spoiler!

In der elften Folge der aktuellen Staffel sehen sich die Realitystars das erste Mal nach zwei Wochen wieder. Von Anfang an steht ihnen die Angst ins Gesicht geschrieben. Die Frage, wie der aktuelle Beziehungsstatus der beiden aussieht, beantwortet Denise zuerst schüchtern – es sei schwierig. Lorik kann die Reaktion seiner Freundin kaum fassen und sagt, dass er nach wie vor vergeben ist. "Ich möchte dich, ich möchte dich so, wie du bist", verspricht er seiner Partnerin. Doch letztendlich fasst sie den Entschluss und verkündet: "Ich bin Single. Das bringt doch nichts."

Lorik und Denise haben "Temptation Island V.I.P." als Paar nicht bestanden. Ihr gehe es mit dieser Entscheidung letztendlich besser, erklärt die Blondine. Er ist fassungslos und kann einfach nicht verstehen, wie es so kommen konnte. "Ich verstehe nicht, wie sie in 20 Minuten beschließen kann: 'Ich bin Single', ohne wirklich miteinander gesprochen zu haben", erzählt er mit bedrückter Miene.

