"Temptation Island"-Lorik hält noch immer an Denise fest

Lorik Bunjaku (27) hat noch Hoffnung. Die Beziehung des Mannheimers mit Denise Hersing (27) gerät bei Temptation Island V.I.P. stark ins Wanken: Es stellt sich heraus, dass der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat seine Freundin anlügt, um feiern zu gehen. Wiederum wird der Influencerin klar, dass sie sich für ihren Partner sehr verstellt hat und nicht mehr richtig glücklich ist. Trotz dieser Aussagen will Lorik Denise aber nicht aufgeben.

Auch wenn der 27-Jährige in der aktuellen Folge sehr geknickt wegen der Worte seiner Freundin wirkt, hält er trotzdem noch an seiner Liebe fest. "Denise hat sich diese Probleme eingeredet und einreden lassen", erklärt er gegenüber Promiflash und merkt an: "Ich denke nicht, dass es mit einem Gespräch klar sein wird, aber ich war der festen Überzeugung, dass wir da gemeinsam rausgehen."

Lorik ist davon überzeugt, dass sich Denise von ihrer Freundin Mimi (29) viel einreden lässt, was ihre Beziehung angehe. "Ich habe gemerkt, dass es nicht von [Denise] kommt und sie sich total leiten und etwas einreden lässt, ohne auf ihr Herz zu hören", erklärte er bereits im Promiflash-Interview.

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku im August 2023

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

