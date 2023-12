Honey Boo Boo zollt Schwester Anna Cardwell (†29) Tribut

Sie gedenkt ihrer verstorbenen Schwester. Im vergangenen Januar hatte Anna Cardwell erschütternde Neuigkeiten publik gemacht: Bei der Tochter von June Shannon (44), bekannt als Mama June, wurde Krebs diagnostiziert. Vor wenigen Wochen verschlechterte sich plötzlich Annas Zustand rapide, am vergangenen Wochenende folgte dann die traurige Gewissheit: Anna ist mit 29 Jahren verstorben. Nun äußert sich erstmals Annas Schwester Honey Boo Boo (18) und findet rührende Worte...

Auf ihrem TikTok-Account teilt Alana Thompson, wie Honey Boo Boo mit bürgerlichem Namen heißt, ein herzzerreißendes Video, in dem Anna mit ihrer Familie zu sehen ist. Zu den verschiedenen Bildern erscheinen zudem Zeilen aus dem Lied "I Don't Wanna Say Goodbye" von Bosson: "Ich will nicht auf Wiedersehen sagen, denn das hier bedeutet für immer". "Wie soll ich jetzt überhaupt unseren Geburtstag feiern", schreibt Alana außerdem traurig zu dem Post.

Auch ihre gemeinsame Schwester Lauryn brachte auf ihrem Instagram-Account ihre Trauer zum Ausdruck: In mehreren Storys teilte die vierfache Mama einige Familienaufnahmen, die Anna während ihres Kampfes gegen den Krebs zeigen. "Eine ihrer ersten Chemo-Behandlungen", schreibt Lauryn unter anderem zu einem Bild.

Anna Cardwell, Januar 2021

Honey Boo Boo im März 2019 in New York City

Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

