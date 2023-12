Krisenstimmung bei "Bauer sucht Frau"-Steffen und Kathrin

Hat er seine Chance verpasst? Bei Bauer sucht Frau begibt sich Steffen Rodenhausen auf die Suche nach der großen Liebe. Um diese am Ende auch zu finden, lud der Mutterkuhhalter die Bürokauffrau Kathrin zu sich auf den Hof ein. Doch noch bevor sie sich besser kennenlernen, könnte nun schon wieder vorzeitig alles aus und vorbei sein. Zwischen Steffen und Kathrin kriselt es bereits in den ersten Tagen der Hofwoche.

Nach einer Spritztour im Lamborghini macht die 39-Jährige reinen Tisch: "Irgendwie kommst du nicht so richtig aus dir raus." Verständnisvoll entgegnet Steffen, dass er kein offener Mensch sei. "Ich finde dich supernett, [...] aber bis jetzt sind die großen Gefühle noch nicht so gekommen." Offenbar war es jedoch wohl genau das, was sich die Brünette von ihm gewünscht hat – offene Kommunikation. "Das ist ja mal eine Aussage", entgegnet Kathrin. Dennoch soll hier noch nicht alles vorbei sein: Die beiden einigen sich darauf, ihrer gemeinsamen Zukunft weiterhin eine Chance zu geben.

Auf X sind sich die Fans wiederum bereits sicher: Kathrin und Steffen werden sicherlich nicht das nächste "Bauer such Frau"-Traumpaar. "Das wird nichts. Der Lambo bleibt seine Braut", witzelte ein User. Ein anderer Zuschauer hingegen hatte nur wenig für das zu Hause des 42-Jährigen übrig: "Gemütlich... Ich sage mal, eine JVA-Zelle ist wohnlicher."

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

RTL Kathrin und Steffen bei "Bauer sucht Frau"

RTL Kathrin und Steffen bei "Bauer sucht Frau"

RTL Steffen und Kathrin bei "Bauer sucht Frau"

