"Bauer sucht Frau"-Fans glauben nicht an Steffen und Kathrin

Hat diese Liebe eine Chance? Der Metzger Steffen möchte bei "Bauer sucht Frau seine große Liebe finden. So lud er seine Favoritin Kathrin zur Hofwoche ein. Doch bevor diese überhaupt starten konnte, kam es zu einem Fauxpas: Steffen ließ seine Angebetete am Bahngleis zurück, da sein Auto für Frau und Koffer zu klein war. Peinlich berührt musste die 39-Jährige am Bahnhof warten. Doch auch die Fans scheinen von diesem "Bauer sucht Frau"-Paar eher weniger begeistert zu sein!

Das machen sie jetzt auf der Social-Media-Plattform X mehr als deutlich. "Das wird nichts. Der Lambo bleibt seine Braut", witzelt ein User, während sich andere über das Haus des Landwirts echauffieren. "Auch Kathrin fand sein Haus nicht so toll, vor allem, weil er nicht aufgeräumt hat", kommentiert ein Zuschauer, während ein weiterer schreibt: "Gemütlich... Ich sag mal, eine JVA-Zelle ist wohnlicher."

Wie es zwischen den beiden weitergeht, bleibt abzuwarten. Beim vorherigen Scheunenfest schienen sich Steffen und Kathrin aber noch sehr gut zu verstehen. Statt zwei Frauen mit auf seinen Hof zu nehmen, entschied sich der 42-Jährige sogar dazu, nur Kathrin zur gemeinsamen Hofwoche einzuladen.

