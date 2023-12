Sorge um Frank Zander: Der Schlagersänger ist im Krankenhaus

Sein Sohn ist in Sorge! Frank Zander (81) ist einer der bekanntesten Schlagersänger Deutschlands. Seine Hits dürften Jung und Alt bekannt sein. Umso trauriger waren die Fans daher im August dieses Jahres, als der Berliner sein Karriere-Aus bekannt gegeben hatte. Er wollte sich von der Bühne verabschieden, wenn es am schönsten ist. Nun wurden besorgniserregende News publik: Frank ist im Krankenhaus.

Wie BZ berichtet, wurde der "Oh, Susi"-Interpret am Montag von einem Krankenwagen abgeholt. "Ja, es stimmt. Vadder musste in die Klinik. [...] Dass es ihm schlechter geht, zeichnete sich eigentlich schon vor rund zwei Wochen ab", bestätigt Franks Sohn Marcus. Eigentlich sollen die beiden gemeinsam in zwei Wochen für einen guten Zweck performen. Denn Jahr für Jahr veranstalten sie eine Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige.

Bild spricht mit Frank, der sich noch im Krankenhaus befindet. "Ein ganz schöner Mist ist das. Ich könnte mir was Besseres vorstellen, als vor meiner Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose in die Klinik zu müssen", zeigt er sich enttäuscht. Der 81-Jährige habe sich ziemlich schwach gefühlt. Seine Entzündungswerte seien hoch – weitere Tests stehen noch an.

Getty Images Frank Zander, Musiker

Getty Images Frank Zander bei der Verleihung der Goldenen Henne in Berlin, 2005

Nicole Kubelka / Future Image Frank Zander im August 2022

