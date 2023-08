Letztes Konzert: Schlagerstar Frank Zander beendet Karriere

Frank Zander (81) sagt auf Wiedersehen! Der Schlagerstar hatte bereits Mitte der 70er-Jahre seine Karriere begonnen und schaffte 1981 den großen Durchbruch mit seinem Song "Ja, wenn wir alle Englein wären". Mit seiner markanten Stimme war er außerdem als Synchronsprecher in einigen Filmen zu hören. Nun müssen die Fans des Musikers jedoch stark sein: Frank beendet seine Karriere mit einem letzten Konzert!

"Auf dem SchlagerOlymp in Lübars gebe ich am Samstag mein letztes großes Konzert", berichtet er gegenüber B.Z. Er habe schon so viel gesungen und gesagt und habe es jetzt verdient, Ruhe in sein Leben zu bringen. "Ich habe mir das reichlich überlegt. […] Dann habe ich entschieden, ich schließe damit ab, wenn es am schönsten ist", erklärt Frank. Dennoch wird er nicht ganz aus der Öffentlichkeit verschwinden, denn er wird noch seine Gemälde ausstellen. "Auf den Ausstellungseröffnungen in den Galerien und ganz Deutschland singe ich dann ein oder zwei Lieder. Vielleicht auch mal drei", freut sich der Musiker.

Außerdem wolle er sich weiterhin für bedürftige und obdachlose Menschen engagieren. "Für die will ich, solange es meine Kraft erlaubt, da sein. Das mache ich aus vollem Herzen weiter", verrät Frank. Wie in den vergangenen 28 Jahren werde er sie mit einer schönen, hochkarätigen Weihnachtsfeier beschenken.

Getty Images Frank Zander bei der Verleihung der Goldenen Henne in Berlin, 2005

Getty Images Frank Zander, Musiker

Instagram / frankzander_berlin Frank Zander, Schlagersänger

