Suchte Gigi Birofio etwa Aussprache mit Walentina Doronina?

Sie packt aus! Im diesjährigen Sommerhaus der Stars kämpften mehr oder weniger prominente Paare um den Sieg und 50.000 Euro. Doch sollte der Weg dorthin kein einfacher sein – zwischen den Haus-Bewohnern kam es vermehrt zu Streitigkeiten. Im Mittelpunkt einer dieser befanden sich Walentina Doronina (23) und Luigi Birofio (24). Letzterer war sogar handgreiflich geworden. Seitdem herrscht dicke Luft zwischen den TV-Stars. Nun verrät Walentina, wie es nach dem Sommerhaus-Eklat zwischen ihr und Gigi weiterging.

"Gigi hat mich mehrfach angerufen und war superfreundlich zu mir und meinte, er muss das ja machen, damit die Leute reden. Weil die Leute das von ihm erwarten", erklärt die Blondine gegenüber InTouch. Dennoch sei das Ganze rückblickend "eigentlich sehr, sehr traurig." Auch für die anderen Promi-Kollegen findet Walentina weiterhin keine besonders netten Worte. Sie selbst will wissen, weshalb sie in der Vergangenheit oftmals auf Gegenwind stieß: "In dem Business will jeder auffallen und ich bin eine Persönlichkeit, die es geschafft hat und das passt den anderen Kandidaten nicht."

Im Netz schoss die 23-Jährige zuvor nicht nur gegen den einstigen Dschungelcamp-Star, sondern auch gegen seine Ex-Freundin Dana Feist. Gemeinsam mit dieser hatte Gigi am Sommerhaus teilgenommen. Jedoch hatte sich die Soldatin erst kürzlich von ihm getrennt. "Darüber kann ich einfach nur lachen! [...] Ich wünsche ihr nichts Gutes", stichelte Walentina im Interview mit Berliner Kurier.

Walentina Doronina, Realitystar

Gigi Birofio, Realitystar

Dana Feist, Influencerin

