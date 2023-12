Wegen Sticheleien: Pochers feiern Weihnachten nicht zusammen

Sie hat die Nase voll. Amira (31) und Oliver Pocher (45) sorgten in den vergangenen Monaten für viel Gesprächsstoff. Nach sieben gemeinsamen Jahren gaben sie ihr Liebes-Aus bekannt. Seither sind die Noch-Eheleute nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. Vor allem die Spitzen, die der Komiker regelmäßig an die Moderatorin verteilt, scheinen dieser so gar nicht zu gefallen. Das zeigt sich nun auch bei der diesjährigen Weihnachtsplanung. Amira wird die Feiertage erstmals ohne Oliver verbringen!

Wie die Österreicherin bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala verrät, werde sie an Weihnachten umgeben von ihren Liebsten sein – davon ausgenommen ist natürlich ihr Ex Olli. Und das soll vor allem dessen eigene Schuld sein: "Man könnte mit mir einfach ganz normal sprechen und dann könnte man auch Weihnachten ganz friedlich miteinander verbringen", erklärt Amira gegenüber Bunte und fügt hinzu: "Für die Kinder wäre das wirklich wünschenswert." Jedoch sei dies dank der Sticheleien des Comedians schier unmöglich. "Da muss noch viel heilen", meint die 31-Jährige daraufhin.

Noch am selben Abend schießen die beiden Noch-Eheleute zudem heftig gegeneinander. Im Bunte-Interview teilt Amira gegen ihren Ex aus: "Ich finde das total unangenehm, Lügen in der Öffentlichkeit zu verbreiten und so ein Theater zu machen." Worauf der 45-Jährige nur mit "Ich glaube, die Wahrheit tut weh" entgegnet.

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2022 in Berlin

Getty Images Amira und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

