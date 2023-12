Auf Red Carpet: Amira und Olli Pocher lästern übereinander!

Der Schlagabtausch geht in eine neue Runde! Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (31) hatten Ende August nach rund vier Jahren Ehe ihre Trennung publik gemacht. Daraufhin lieferte sich das ehemalige Podcast-Duo einen regelrechten Rosenkrieg in der Öffentlichkeit: Die Eltern zweier gemeinsamer Kinder schossen immer wieder gegeneinander – und diese Sticheleien nehmen auch jetzt kein Ende: Bei einem Event teilen Olli und Amira gegeneinander aus!

Bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala treffen die Noch-Eheleute wieder in der Öffentlichkeit aufeinander – und dabei nehmen sie kein Blatt vor den Mund. Im Bunte-Interview teilt Amira gegen ihren Ex aus: "Ich finde das total unangenehm, Lügen in der Öffentlichkeit zu verbreiten und so ein Theater zu machen." Kurze Zeit später reagiert Olli auf diese Aussage. "Ernsthaft? Das hat sie erzählt? Was habe ich denn für Lügen erzählt?", fragt er und fügt unter anderem hinzu: "Ich glaube, die Wahrheit tut weh."

Olli machte sich im Netz zuletzt immer wieder über den Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) – den angeblichen Neuen seiner Ex – lustig! Auf Instagram veräppelte er den Autor in seiner sogenannten Bildschirmkontrolle: "Die Kraft kommt aus dem Hintern. Wo hab ich das gelernt? Natürlich bei ihm. Hier ist er: Biyon Kackikacku."

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im Dezember 2021

