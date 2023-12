2 Chainz meldet sich erstmals nach schwerem Autounfall!

Er gibt Entwarnung! Der erfolgreiche Rapper 2 Chainz (46) sorgt normalerweise mit seinen Hits in der Musikwelt für Aufsehen. Doch am Samstagmorgen machten unschöne Schlagzeilen die Runde, welche bei seinen Fans für Beunruhigung sorgten. Der US-Amerikaner war in einen Autounfall verwickelt worden und musste daraufhin sogar in ein Krankenhaus gebracht werden. Jetzt meldet sich 2 Chainz bei seinen Followern im Netz!

Auf Instagram teilt der "We Own It"-Interpret ein Fotos des Autowracks und schreibt dazu: "Das ist das Auto, das uns von hinten angefahren hat". Unter dem Post zeigt er sich zudem dankbar gegenüber den Menschen, die nach dem Vorfall für ihn da sind, betont aber, dass er kein Mitleid erregen wolle. Abschließend teilt er mit: "Macht euch keine Sorgen um mich, mir geht es gut" – und beruhigt damit seine Fans.

Unter dem Post bringen viele Follower ihre Erleichterung zum Ausdruck. In den Kommentaren melden sich auch große US-Bekanntheiten zu Wort. "Freut mich, dass es dir gut geht", schreibt unter anderem der Musiker Usher (45).

2 Chainz, Rapper im November 2023

Autowrack von 2 Chainz' Unfall im Dezember 2023

Usher im Juni 2023

