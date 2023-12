Rapper 2 Chainz nach Autounfall ins Krankenhaus gebracht!

Besorgniserregende Neuigkeiten von 2 Chainz (46). Der US-Rapper, der mit bürgerlichem Namen Tauheed K. Epps heißt, ist schon seit vielen Jahren im Musikgeschäft tätig. Vor allem mit Songs wie "We Own It" oder "No Problem" (featuring Chance the Rapper, 30 und Lil Wayne, 41) feierte er viele Erfolge. Aber auch privat läuft es bei ihm super: Seit 2018 ist er mit Kesha Ward verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Doch nun sorgt er für beunruhigende Schlagzeilen: 2 Chainz hatte einen schweren Autounfall.

Laut TMZ war der 46-Jährige am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto auf einer Schnellstraße in Miami unterwegs, als ein anderes Fahrzeug ihn rammte. Dadurch sei 2 Chainz' Wagen offenbar ins Schleudern geraten und in die Seitenplanke geknallt. Der Musiker wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Dort sei festgestellt worden, dass er Halsverletzungen und womöglich weitere Blessuren erlitten hat – er sei aber stabil. Die Polizei vermute, dass der Fahrer des anderen Autos alkoholisiert war, bestätigt wurde dies aber noch nicht.

2 Chainz scheint bereits auf dem Weg der Besserung zu sein. Er selbst meldete sich auch schon bei seinen Fans – und zwar direkt aus dem Krankenwagen! In seiner Instagram-Story postete er ein Video, auf dem er auf einer Transportliege liegt. Im Hintergrund ist sein Auto zu sehen. Die komplette Fahrzeugfront ist stark beschädigt, einige abgefallene Teile liegen auf der Straße.

2 Chainz, Rapper

2 Chainz im Krankenwagen im Dezember 2023

2 Chainz, Rapper

