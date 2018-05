2 Chainz (40) sorgte bei der Met Gala 2018 für den romantischen Höhepunkt! Für den Rapper ging es bei der glamourösen Veranstaltung offenbar um mehr als Spenden und Fashion: Er gestand seiner Frau Nakesha Ward seine tiefen Gefühle! Seit 2013 ist das Paar bereits verheiratet – doch ein einziger Schwur der ewigen Liebe reicht dem Musiker wohl nicht! Noch auf dem Red Carpet ging er auf die Knie und hielt zum zweiten Mal um die Hand seiner Liebsten an!

Gerade als 2 Chainz und Nakesha nach dem Posieren für die Fotografen die legendären Stufen des New Yorker Metropolitan Museums of Art hinaufstiegen, sank der Hip-Hopper auf die Knie. Er zückte einen Ring aus seiner Hosentasche und sorgte damit erneut für ein riesiges Blitzlichtgewitter. Seine Partnerin war von dieser Geste nicht nur sichtlich überrascht, sondern auch zutiefst gerührt. "Ich bin so glücklich, gesegnet und unglaublich dankbar, diesen Mann an meiner Seite zu haben", freute sich Nakesha nach dem Antrag im Interview mit dem US-Magazin Essence. Das Ehepaar hat drei gemeinsame Kinder und wird nun also zum zweiten Mal heiraten.

Zwar ist 2 Chainz mit seinem Antrag ein echtes Romantik-Highlight auf der diesjährigen Met Gala gelungen, er ist jedoch nicht der erste Promi, der bei dem exklusiven Event die Frage aller Fragen gestellt hat. 2004 fragte auch Donald Trump (71) seine Melania (48) während der Veranstaltung, ob sie seine Frau werden möchte. Das US-Präsidentenpaar war in diesem Jahr allerdings nicht zu der Gala eingeladen.

Jamie McCarthy/Getty Images Nakesha Ward und 2 Chainz bei der Met Gala 2018

Jamie McCarthy/Getty Images 2 Chainz und seine Frau Nakesha Ward bei der Met Gala 2018

WENN.com 2 Chainz beim Hot 97's Summerjam 2017 in New Jersey

