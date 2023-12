Trotz Fan-Kritik: Selena Gomez kuschelt mit ihrem Benny

Sie genießt ihr Liebesglück! Die Sängerin Selena Gomez (31) machte vor wenigen Tagen Schlagzeilen durch ihre neue Beziehung mit Benny Blanco. Da sie auf Social Media für den Mann an ihrer Seite kritisiert worden war, verteidigte sich die Musikerin daraufhin öffentlich. Nun stellt die "Hands to Myself"-Interpretin klar, wie glücklich sie mit ihrer neuen Liebe ist: Selena teilt ein niedliches Kuschel-Foto mit Benny!

In ihrer Instagram-Story postet die Sängerin einen verliebten Schnappschuss von sich und ihrem Partner. Dabei strahlt die 31-Jährige in die Kamera und Benny umarmt sie innig. Viel können die Fans auf dem Foto von dem Pärchen nicht erkennen: So ist nur die Haarpracht des Musikproduzenten von hinten zu sehen und auch das Gesicht seiner Freundin ist abgeschnitten. Das Lächeln dieser verrät aber eines: Selena scheint überglücklich zu sein!

Wie gut es mit der Musikerin und dem 35-Jährigen läuft, stellte die "Die Zauberer vom Waverly Place"-Darstellerin bereits zuvor zur Schau. Sie hatte nämlich vermehrt Bilder von sich und dem Musikproduzenten geteilt, bis Selena dann offiziell die Beziehung zu Benny bestätigte.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit einem unbekannten Mann

