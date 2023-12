Selena Gomez bestätigt offiziell: Sie ist wieder vergeben!

Sie ist wohl wieder in festen Händen! Um Selena Gomez' (31) Liebesleben ist es in den vergangenen Monaten und Jahren etwas ruhiger gewesen. Nach gescheiterten Beziehungen mit Justin Bieber (29) und The Weeknd (33) konzentrierte sich die Sängerin wohl erst mal auf sich. Doch die Zeit allein ist jetzt offenbar vorbei – denn: Selena scheint wieder vergeben zu sein und ihr Neuer ist auch kein Unbekannter!

In ihrer Instagram-Story teilt die "Wolves"-Interpretin einen Schnappschuss von sich und einem Mann. Ziemlich vertraut kuscheln sich die zwei aneinander. Nur wenig später folgt auch ein Bild von einem Ring an ihrem Finger mit dem Buchstaben B. Aufmerksame Fans dürften schon lange erkannt haben, um wen es sich handelt: Musiker Benny Blanco! Das bestätigt die 31-Jährige auch direkt, indem sie im Netz einen Artikel mit der Headline "Es wird gemunkelt, dass Selena Gomez mit dem Musikproduzenten Benny Blanco zusammen ist", liked.

Unter einem weiteren Beitrag auf Instagram kommentiert die Beauty auch fleißig und gibt Details zu ihrer Beziehung preis. "Er ist mein Ein und Alles. Er ist einfach das Beste, das mir je passiert ist. [...] Und er hat mit besser behandelt als jemals ein Mann zuvor", schreibt sie unter anderem auf einige Fan-Kommentare.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez' Ring

Getty Images Benny Blanco, Musiker

