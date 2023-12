Selena Gomez wettert: Sie datete vor Benny nur "Fuckboys"!

Selena Gomez (31) weiß genau, was sie will! Die Sängerin war jahrelang mit ihrer Jugendliebe Justin Bieber (29) zusammen gewesen, danach war sie einige Zeit Single. Vor wenigen Stunden gab die Schauspielerin dann tolle Neuigkeiten bekannt: Sie ist wieder in festen Händen! Viele Fans kritisieren aber ihren neuen Freund Benny Blanco. Auf die Kritik gegen ihren Liebsten reagiert Selena knallhart und schießt zurück!

Auf Instagram verteidigt die "Die Zauberer vom Waverly Place"-Bekanntheit ihren Benny in mehreren Kommentaren. "Ich bin in Therapie, seit ich 18 bin. Ich weiß, was das Beste für mich ist und ich werde kämpfen, bis ich bekomme, was ich verdiene", antwortet sie etwa auf die Kritik, dass Benny mit ihrem Ex Justin befreundet ist. "Du musst nicht den gleichen Weg wie ich gehen, aber merk dir einfach, dass ich mich nie wieder auf Fuckboys einlassen werde. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss", wettert Selena in einem weiteren Kommentar.

Aber warum regen sich die Fans über Selenas neue Beziehung so auf? Vor einigen Jahren soll Benny nämlich mal schlecht über sie geredet haben, als er seine Zusammenarbeit mit Justin promotete. "Ja, aber er ist immer noch besser als jeder, mit dem ich vorher zusammen war", rechtfertigt sich Selena.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

ActionPress Justin Bieber, Sänger

