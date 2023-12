Lange Krankheit: Louise Thompson wäre ihr Tod egal gewesen

Offene Worte von Louise Thompson (33). Die einstige "Made in Chelsea"-Darstellerin geht mit ihrem Privatleben relativ offen um. In der Vergangenheit machte sie weder ein Geheimnis aus ihren mentalen noch aus ihren gesundheitlichen Problemen. 2018 wurde bei der Influencerin zum Beispiel Colitis Ulcerosa, eine chronische Darmerkrankung, diagnostiziert. Der Kampf dagegen ist kein leichter. Louise war deswegen einst sogar ihr Tod egal.

Auf Instagram veröffentlichte die 33-Jährige einen Post, in dem sie sich zunächst an die Anfänge ihrer Beschwerden zurückerinnert: "Die Diagnose wurde durch eine Darmspiegelung gestellt und glücklicherweise wurde ich mit Medikamenten behandelt, die ziemlich schnell wirkten und mich besser fühlen ließen." Seit einiger Zeit gehe es ihr jedoch wieder schlechter. Als Louise in einer schweren psychischen Phase war, habe sie ihre körperliche Gesundheit vernachlässigt. "Weil es mir egal war, ob ich sterben würde", erklärte die Britin. Ihre körperlichen Beschwerden habe sie, verglichen mit ihrem inneren Leiden, viel weniger wahrgenommen: "Ich war so sehr von meinem Körper abgekoppelt, dass ich nichts mehr spüren konnte, sodass es mich oft völlig überraschte."

Louise sei mehrere Monate in Behandlung gewesen – wirklich besser geht es ihr inzwischen nicht. Doch bald fange sie an, ein neues Medikament einzunehmen, das sie sich selbst zu Hause verabreichen kann. "Ich bin dankbar, wie mein Körper bisher auf die Medikamente reagiert hat und dass ich nicht so drastisch abnehme wie einige meiner Leidensgenossen", fasst die Reality-TV-Persönlichkeit zusammen.

Getty Images Louise Thompson, TV-Persönlichkeit

Instagram / louise.thompson Louise Thompson im November 2023

Instagram / louise.thompson Louise Thompson im Juli 2023

