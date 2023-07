Gesundheitsupdate: Louise Thompson setzt Antidepressiva ab

Für Louise Thompson (33) waren die vergangenen Monate besonders schwer. Nach der Geburt des ersten Kindes der "Made in Chelsea"-Darstellerin war es zu Komplikationen gekommen. Seitdem kämpft die Britin mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, Angstattacken und anderen medizinischen Problemen. Über ihren Zustand spricht sie offen und gibt regelmäßige Updates im Netz: Nun lässt Louise ihre Fans wissen, dass sie ihre Antidepressiva abgesetzt hat.

Das teilt die 33-Jährige nun in einem emotionalen Statement auf Instagram mit. "Es hat bei mir einfach nicht funktioniert. Ich habe das Antidepressivum, das ich genommen habe, gefühlt 12 Monate lang ausprobiert." Die TV-Bekanntheit habe mit den Medikamenten das Gefühl gehabt, zu sediert zu sein und die Kontrolle zu verlieren. "Sie beeinflussten wirklich jeden Aspekt meines Lebens", gab Louise zu. Schon seit einem Monat verzichte sie auf die Tabletten und merke, dass es ihr zwar guttut, aber auch wieder vieles aufwühlt. "Ich hatte Momente, in denen ich mich wieder ganz wie früher fühlte, aber ich hatte auch Momente, in denen ich vor Angst gelähmt war."

Sie habe aber jetzt ohne die Medikamente auch Sorge, wieder einen Schritt zurückzumachen. Doch trotzdem scheint sie voller Eifer zu sein: "Ich muss auf dieser Reise, die mich zu mir zurückführen soll, weiter vorankommen!" Dabei bekomme die Mutter auch viel Unterstützung von ihren Freunden und Familie.

