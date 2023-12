Lily Allen und David turteln Ehekrise bei einem Event weg!

Bei ihnen ist wohl alles im Lot! Lily Allen (38) und David Harbour (48) sorgen seit einigen Wochen mit Schlagzeilen um ihre Beziehung für Aufsehen. Nachdem die Sängerin ihrem Gatten im Netz entfolgt war, erwischten Fotografen sie kurz darauf auch noch ohne Ehering. Doch ganz offensichtlich ist die Krise der beiden längst Schnee von gestern: Lily und David flanieren nun super-happy bei einer Veranstaltung über den roten Teppich!

Die Sängerin und der Schauspieler waren am Donnerstag zu Gast bei der Premiere von dem Theaterstück "Stranger Things: The First Shadow" in London. Total vertraut und ziemlich verliebt schritten die beiden über den Red Carpet. Dabei konnten sie auch kaum die Blicke voneinander lassen. Vor allem David schien nur Augen für seine Lily zu haben, die in einem schwarzen Kleid mit schwarzem Samt-Blazer eine Hammer-Figur machte.

Bereits gegenüber People hatte der 48-Jährige betont, dass bei dem Pärchen alles in Ordnung sei. "Ich kann Ihnen sagen, dass meine Frau es mag, wenn ich arbeiten gehe, weil es für sie schön ist, ihr Leben zu haben, und für mich ist es schön, mein Leben zu haben, und dass wir uns nicht gegenseitig auf die Nerven gehen, indem wir die ganze Zeit zusammen sind", hatte David verraten.

Getty Images David Harbour und Lily Allen bei der Met Gala 2022

Getty Images Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023

Getty Images David Harbour, Schauspieler, und Lily Allen, Sängerin

