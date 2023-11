Trennungsgerüchte: Lily Allen wurde ohne Ehering gesehen!

Haben Lily Allen (38) und David Harbour (48) eine Ehekrise? Die Sängerin und der Stranger Things-Star hatten im Jahr 2020 heimlich in Las Vegas geheiratet. Doch seit einigen Wochen kursieren Gerüchte über ein Liebes-Aus: Das Paar soll in den vergangenen Monaten wenig Zeit miteinander verbracht haben, zudem ist die Musikerin ihrem Mann in den sozialen Medien entfolgt. Aber das war nicht alles: Lily wurde auch ohne ihren Ehering gesehen!

Paparazzi erwischten die "Hard Out Here"-Sängerin vor wenigen Tagen beim Kaffeekauf. So weit, so unspannend. Doch aufmerksamen Fans dürfte ein Detail bei den Aufnahmen, die Mirror vorliegen, auffallen: Die Sängerin trägt ihren Ehering nicht mehr. Ganz lässig in einem schwarzen Mantel, mit roter Mähne und ohne Liebes-Accessoire schlendert die Musikerin die Straßen entlang. Ist das der endgültige Beweis für eine Ehekrise?

Wenn es nach David geht, wohl eher nicht. In einem Interview mit People verriet der Schauspielerkürzlich, dass der Streik in Hollywood ihre Ehe belastet, aber nicht zerstört habe: "Ich kann Ihnen sagen, dass meine Frau es mag, wenn ich arbeiten gehe, weil es für sie schön ist, ihr Leben zu haben, und für mich ist es schön, mein Leben zu haben." Das Paar sei dennoch sehr glücklich.

