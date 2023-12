Nach Missbrauchsvorwürfen: P. Diddys Serie wurde gecancelt

Die Anschuldigungen gegen P. Diddy (54) bringen Folgen mit sich. Aktuell sorgt der Rapper – der mit bürgerlichen Namen Sean Combs heißt – für einige negative Schlagzeilen: Mehrere Frauen behaupten, von ihm sexuell missbraucht oder vergewaltigt worden zu sein und verklagten ihn. Zuletzt meldete sich ein mutmaßliches Opfer, das dem "Coming Home"-Interpreten vorwirft, es im Alter von 17 Jahren unter Drogeneinfluss vergewaltigt zu haben. Nun gibt es Konsequenzen für die Klagen: P. Diddys Show wird nicht mehr produziert.

Wie ein Insider gegenüber The Wrap verrät, sei eine Reality-TV-Serie über das Leben des 54-Jährige bei der Produktionsfirma von James Corden (45) für den Streaminganbieter Hulu in Planung gewesen. Das Projekt sei noch in der frühen Entwicklung gewesen – es sei noch nicht gedreht worden. Doch wenige Tage nachdem die vierte Frau Klage gegen P. Diddy eingereicht hatte, wird bekannt, dass die Show "nicht mehr in Produktion ist." Eine genaue Erklärung zu den Gründen dafür gibt es nicht. Der Musiker selbst hat sich dazu auch noch nicht geäußert.

Zu den Missbrauchsvorwürfen meldete sich P. Diddy jedoch schon – und streitet alles ab. "In den vergangenen Wochen habe ich schweigend dabei zugeschaut, wie Menschen versuchen, meine öffentliche Person zu ermorden sowie meinen Ruf und mein Vermächtnis zu zerstören", schrieb er auf Instagram und fügte hinzu: "Um es klar zu sagen: Ich habe nichts von dem, was mir angehängt wird, getan."

Getty Images P. Diddy, Musiker

