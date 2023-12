"Normales Paar": Dominik Stuckmann und Anna feiern Jahrestag

Sie sind unzertrennlich. Dominik Stuckmann (31) suchte 2022 als Bachelor seine große Liebe. Diese fand der einstige Rosenkavalier auch mit Kandidatin Anna Rossow (35). Seither genießen die beiden ihr Liebesglück und lassen daran auch immer wieder ihre Community im Netz teilhaben. Nach ihrer gemeinsamen Zeit voller Höhen und Tiefen zeigt sich das Paar nun verliebt wie am ersten Tag. Zum Jahrestag widmet Dominik seiner Anna einen emotionalen Post.

"Wir haben heute unser Zweijähriges!", schreibt der 31-Jährige auf Instagram und fügt hinzu: "Ich wache jeden Tag neben dir auf und realisiere an Tagen wie diesen, [...], wie viel wir beide schon erlebt haben." Mit mehreren Schnappschüssen lässt Dominik die vergangene Zeit mit seiner Liebsten Revue passieren. Während ein Bild ein Selfie der beiden zeigt, umklammert Anna den einstigen Bachelor in einem anderen mit einem breiten Grinsen. "Wir sind nicht besser und nicht schlechter als andere, wir sind ein ganz normales Paar. [...] Auf die nächsten zwei Jahre mein Schatz, ich liebe dich!", heißt es abschließend in seinem Posting.

Dass die beiden noch immer ein unzertrennliches Team sind, ist nicht selbstverständlich. Im diesjährigen Promi Big Brother-Container sprach der Ex-Bachelor über einen Tiefpunkt in seiner zweijährigen Beziehung. "Anna und ich, wir hatten eine schwierige Zeit. Bevor ich hier eingezogen bin, waren wir kurz davor, das Ganze zu beenden", gab Dominik ehrlich zu.

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann und Anna Rossow, TV-Bekanntheiten

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow, 2022

Sat.1 Dominik Stuckmann bei "Promi Big Brother" 2023

