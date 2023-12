Offiziell? Jeremy Allen White und Rosalía knutschen auf Date

Sie können die Finger nicht voneinander lassen. Jeremy Allen White (32) und Rosalía (31) sorgten zuletzt immer wieder für Schlagzeilen. Jedoch waren es weder seine Filmrollen noch ihre Musikkünste, die dabei im Mittelpunkt standen. Vielmehr warf ihre angebliche Romanze viele Fragen auf. Zuletzt wurden die beiden Stars dann erstmals händchenhaltend in der Öffentlichkeit gesichtet – nun folgen sogar eindeutige Turtel-Fotos. Machen Jeremy und Rosalía ihre Liebe nun etwa offiziell?

Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen die Sängerin und den "The Bear"-Star beim Dinner-Date in Los Angeles. Während einer gemeinsamen Raucherpause an der frischen Luft wirkt das Paar dann mal wieder auffällig vertraut miteinander. Nachdem der Schauspieler Rosalía zunächst nur fest in den Arm zu nehmen scheint, geht das Ganze kurz darauf schon deutlich heißer her. Die vorerst liebevolle Umarmung wird schnell zu einer heißen Knutscherei. Laut Augenzeugen sollen die beiden zwar getrennt bei der Location angekommen sein, diese jedoch zusammen verlassen haben.

Nachdem die Fotos allein bereits Bände zu sprechen scheinen, hatte zuvor auch ein Insider über die Stars ausgepackt. "Rosalía und Jeremy Allen White sind seit Kurzem ein Paar", versicherte die Quelle gegenüber Us Weekly und fügte hinzu: "Am Anfang waren sie nur Freunde, aber in letzter Zeit ist es zwischen ihnen romantisch geworden."

