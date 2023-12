Nach Ehe-Aus: Jeremy Allen White soll Sängerin Rosalía daten

Ist er etwa frisch verliebt? Jeremy Allen White (32) und Addison Timlin hatten sich im Frühling dieses Jahres nach rund drei Jahren Ehe und einem gemeinsamen Kind getrennt. Nach dem Ehe-Aus gab es immer wieder Gerüchte darüber, dass der "Shameless"-Darsteller wieder fleißig am Daten ist. Angeblich soll der US-amerikanische Schauspieler jetzt die Richtige gefunden haben: Jeremy soll im Moment die Sängerin Rosalía (31) daten!

Nachdem Fotos die Runde machten, auf dem die beiden gemeinsam durch West Hollywood schlendern, berichtet jetzt auch ein Insider von der angeblichen Romanze. "Rosalía und Jeremy Allen White sind seit Kurzem ein Paar", versichert der Informant gegenüber Us Weekly und betont: "Am Anfang waren sie nur Freunde, aber in letzter Zeit ist es zwischen ihnen romantisch geworden."

Nicht nur Jeremy hat in diesem Jahr eine Trennung durchgemacht – auch Rosalías vorherige Beziehung ging vor ein paar Monaten in die Brüche. Die spanische Musikerin und ihr damaliger Partner Rauw Alejandro (30) erklärten im Juli, dass sie ihre Verlobung nach rund zwei Jahren als Paar aufgelöst haben.

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

Getty Images Rosalía im März 2023

Getty Images Rauw Alejandro und Rosalía im November 2022

