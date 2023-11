Cathy Lugners Tochter ist seit anderthalb Jahren vergeben

Sie könnte wohl kaum glücklicher sein. Cathy Lugner (33) brachte im Jahr 2008 ihr erstes Kind zur Welt. Seither scheint das Erotikmodel seine Rolle als Mama sichtlich zu genießen. Sie und Tochter Leonie sind ein eingespieltes Team. Während Cathy seit Längerem in Sachen Liebe nicht allzu erfolgreich ist, sieht es da bei ihrem Nachwuchs ganz anders aus. Gegenüber Promiflash plaudert Cathys Tochter Details zu ihrem bislang unbekannten Partner aus.

"Ich bin seit anderthalb Jahren in meiner ersten Beziehung", verrät die 15-Jährige im Promiflash-Interview. Sie wolle ihre Liebe jedoch nicht wie ihre Mutter in der Öffentlichkeit ausleben. "Ich finde für meinen Teil, passt es gerade nicht so rein", begründet sie ihre Entscheidung und fügt hinzu: "Ich glaube nicht, dass er das Bedürfnis dazu hat. Aber wer weiß, ob sich das nicht irgendwann ändert." Derzeit laufe es einfach sehr gut zwischen ihnen. "Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir für immer und ewig zusammenbleiben. [...] Das kann man natürlich nie so sagen, aber jetzt gerade sieht es so aus", erklärt sie.

Dass das Mutter-Tochter-Duo ein Herz und eine Seele ist, wurde im gemeinsamen Interview mit Promiflash deutlich. "Du bist sehr fleißig, das ist manchmal sehr motivierend für einen und das steckt manchmal auch ein bisschen an", schwärmt die 15-Jährige von der einstigen Promi Big Brother-Kandidatin.

