William im Zentrum: Hält Prinz Harry "The Crown"-Folgen aus?

Könnte Prinz Harry (39) das zu viel werden? Zwischen dem jüngeren Sohn von König Charles (75) und dessen Bruder Prinz William (41) schien immer eine Art Konkurrenzkampf zu herrschen. Als Thronfolger nimmt vor allem William eine wichtige Position ein, die seinen Bruder immer ein wenig in den Schatten stellte. Das Historiendrama The Crown beschäftigt sich in den neuen Folgen vor allem mit Williams Werdegang – und genau das könnte ein großer Trigger für Harry sein.

Die Royal-Expertin Tessa Dunlop erklärt gegenüber OK! Magazine, dass es für Harry schwer zu ertragen sein könnte, hauptsächlich seinen Bruder auf dem TV-Bildschirm zu sehen. Da "The Crown" sich wohl vor allem mit Williams Entscheidungen und Emotionen beschäftige, werden Harrys "Gefühle, überflüssig zu sein, in den richtigen Kontext gesetzt". Dennoch ist sie überzeugt, dass Harry mit dieser Darstellung kaum glücklich sein wird: "Es ist eine Erinnerung daran, dass William zuerst seine Fahnenstange auf den Gipfel brachte." Der 39-Jährige selbst komme kaum in den neuen Folgen vor.

Das soll aber nicht das Einzige sein, was Harry an der finalen Staffel des Netflix-Hits ärgert. Auch dass der Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) ein wichtiger Teil der Handlung ist, soll schwer für ihn sein. "Es wird ihn verärgern, weil er vielleicht das Gefühl hat, dass so etwas nicht zur Unterhaltung dargestellt werden muss", betonte die Adelsexpertin Maya Riaz gegenüber The Mirror.

