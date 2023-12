Kurz nach Trennung: Cardi B teilt gegen ihren Ex Offset aus!

Cardi B (31) packt über ihren Ex aus! Vor fünf Jahren gaben sich die Rapperin und Offset (32) das Jawort. Doch vor Kurzem wurde bekannt, dass sich das Paar getrennt hat. Der Musiker wurde seitdem auch schon mit einer anderen Frau in der Öffentlichkeit gesichtet. Nur ein weiterer Tropfen, der das Fass bei der Musikerin zum Überlaufen bringt: Cardi geht mit ihrem Ex jetzt hart ins Gericht!

In einem Instagram-Live bezeichnet die 31-Jährige den "Say My Grace"-Interpreten in einer Tirade von Schimpfwörtern als betrügerisch. Während ihres Wutanfalls bricht sie in Tränen aus: "Er spielt gerne mit mir, wenn ich am verletzlichsten bin. Er weiß, dass ich gerade nicht so selbstbewusst bin", verrät sie ihren Fans.

Die "I Like It"-Rapperin behauptet weiter, dass Offset sie nie richtig wertgeschätzt habe, während sie den 32-Jährigen immer unterstützt habe. "Nicht einmal ein verdammtes Dankeschön habe ich von ihm bekommen", offenbart Cardi in ihrem Instagram-Live. Für sie sei es verrückt, dass sie sich an das Internet wenden muss, denn jedes Mal, wenn sie ihm persönlich etwas sage, würde er es nicht ernst nehmen.

Getty Images Cardi B und Offset im Januar 2020

Getty Images Cardi B im Februar 2023

Getty Images Cardi B, Rapperin

