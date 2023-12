Kurz nach Trennung: Bandelt Offset mit diesem Model an?

Er genießt die Anwesenheit einer neuen Frau! Die Rapper Cardi B (31) und Offset (31) sind seit fünf Jahren miteinander verheiratet. Dabei verlief ihre Ehe eher turbulent und nach vermehrten Schlagzeilen zu Streitigkeiten bestätigte die Musikerin zuletzt, dass sie Single sei! Doch anstatt Trübsal zu blasen, scheint sich ihr Ex gut zu amüsieren: Offset ist mit der Influencerin London Perry auf einer Party!

Das zeigen die Fotos, die Daily Mail vorliegen – die beiden waren nämlich auf eine Party zu Kanye Wests (46) neuem Album eingeladen. So unterhält sich der Rapper angeregt mit dem schönen Model in der Menge. Es scheint so, als würde Offset Londons Anwesenheit sehr genießen. Ob der 31-Jährige etwa schon über die Trennung von Cardi hinweg ist?

Bislang äußerte sich Cardi noch nicht zu den Bildern des Vaters ihrer Kindern. Dass sie ihre Gedanken über die Beziehung zu Offset mit der Öffentlichkeit ansonsten teile, bewies sie zuletzt auf Instagram. Auf der Plattform hatte sie vor dem offiziellen Liebes-Aus bereits verkündet: "Ich muss überflüssigen Ballast loswerden!"

Getty Images Offset und Cardi B

Getty Images Offset, Rapper

Getty Images Cardi B im Januar 2023

