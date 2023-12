Macaulay Culkin und Brenda nach Hochzeitsgerüchten gesichtet

Die beiden bleiben cool! Macaulay Culkin (43) und Brenda Song (35) sorgten zuletzt für Schlagzeilen über eine möglicherweise geheime Hochzeit. Seit 2017 sind die beiden ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Vergangenes Jahr folgte dann die Verlobung. Eine Bestätigung der Hochzeit gab es bisher nicht, doch Brenda wurde wohl bereits mit einem Ehering gesichtet. In den vergangenen Wochen brodelten die Hochzeitsgerüchte deshalb auch noch mal richtig hoch. Nun präsentieren sich Macaulay und Brenda der Öffentlichkeit beim harmonischen Weihnachtsshopping!

Wie Mail Online berichtet, machten die beiden bei einer Einkaufstour in Los Angeles eine lässige Figur. Auf den Schnappschüssen laufen der Kevin - Allein zu Haus-Star und die Disney-Channel-Bekanntheit Hand in Hand die Straßen entlang. In entspannten Outfits tätigen sie wohl weihnachtliche Besorgungen und stöbern durch einige Läden. Eheringe lassen sich an ihren Händen aber nicht erkennen.

Die beiden Berühmtheiten gelten als echtes Traumpaar und könnten glücklicher wohl nicht sein. Vor Kurzem richtete Macaulay in seiner Dankesrede für die Verleihung eines Sterns auf dem Walk of Fame eine rührende Hommage an seine Partnerin. "Du hast mir meine ganze Bestimmung gegeben. Du hast mir eine Familie geschenkt", schwärmt der Schauspieler.

Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler, mit seinem Sohn

Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song mit ihrem Sohn Dakota, Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de