Heimlich geheiratet? Brenda Song trägt verdächtigen Ring!

Kann das sein? Brenda Song (35) und Macaulay Culkin (43) sind bereits seit fünf Jahren ein Paar. Die Schauspieler haben zwei gemeinsame Kinder und sind seit Anfang letzten Jahres verlobt. Seine Privatsphäre schätzt das Paar allerdings sehr, weshalb es den Großteil seines Lebens aus der Öffentlichkeit raushält. Haben sie ihren Fans nun auch eine Hochzeit vorenthalten? Brenda ist mit einem Ehering an ihrem Finger gesichtet worden!

Auf der Hochzeitsfeier ihrer Freundin Kat Dennings (37) soll man die "Hotel Zack & Cody"-Darstellerin laut People mit einem funkelnden Diamantring gesehen haben. Diesen trägt sie angeblich neben ihrem Verlobungsring, den sie im Januar 2022 von ihrem Partner nach der Frage aller Fragen geschenkt bekommen hat. Eine offizielle Bestätigung einer Trauung hat das Paar bisher noch nicht gegeben.

Dass sie Ende vergangenen Jahres zum zweiten Mal Eltern geworden sind, hängten das Kindermodel und Macaulay auch nicht an die große Glocke. Anfang Dezember wurde der "Kevin – Allein in New York"-Star erstmals mit seiner Verlobten und den zwei Söhnen öffentlich abgelichtet.

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler, mit seiner Verlobten

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song mit ihrem Sohn Dakota, Dezember 2023

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin mit ihrem jüngsten Sohn, Dezember 2023

