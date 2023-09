Max Bornmann flasht die Frauen bei "Are You The One?"-VIP

Sophia Thomalla (33) hat noch etwas in petto. Aktuell begeistert die Kuppelshow Are You The One? – Reality Stars in Love die Zuschauer. Und auch in diesem Jahr sorgen die TV-Bekanntheiten wieder für jede Menge Drama: So wurde der Boom-Boom-Room schon eingeweiht und auch die Fetzen sind bereits geflogen. Nun zieht ein weiterer Kandidat ein, der vielleicht für Trubel sorgen könnte: Max Bornmann verdreht den Frauen in der Villa ab sofort den Kopf!

Als der Make Love, Fake Love-Star vor dem Red-Flag-Spiel einläuft, verdreht er den Frauen wohl gleich den Kopf. "Max gefällt mir sehr gut", schwärmt Marie Müller von dem Neuankömmling. Auch Ex-GNTM-Girl Darya Strelnikova gefällt, was sie sieht: "Der Max ist ein sehr attraktiver junger Mann." Und auch Paulina Pilch scheint Gefallen an ihm gefunden zu haben.

Bei den Männern kommt Max dagegen nicht überall gut an. "Eine Traumvorstellung ist es jetzt nicht, dass der Max gekommen ist", gibt Teezy zu. Auch Fabio Knez, der mit dem Hottie bereits in einem Format gewesen war, spricht eine Warnung aus: "Da bin ich ja mal gespannt, wie die Jungs dann aus der Wäsche schauen, wenn der mal loslegt."

Instagram / max_bornmann Max Bornmann im Juli 2022

Instagram / darya Darya Strelnikova im September 2023

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

