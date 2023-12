"Segen": Nick Cannons Tochter Halo feiert ersten Geburtstag!

Sie ist eine kleine Naschkatze! Nick Cannon (43) ist nicht nur als Comedian bekannt, sondern auch als Vater einer großen Patchworkfamilie: Mit sechs verschiedenen Frauen hat der Moderator ganze zwölf Kinder. Seine jüngste Tochter, Halo Marie, die er mit dem Model Alyssa Scott hat, erblickte erst im vergangenen Winter das Licht der Welt. Inzwischen feiert die Kleine ihren ersten Geburtstag. Zu diesem Anlass widmet Nick ihr rührende Worte!

Auf Instagram teilt der 43-Jährige Einblicke in die Geburtstagsfeier seiner einjährigen Tochter – und Halos Ehrentag feiert Nick offenbar mit einer festlichen Tortenschlacht! In einem Video ist zu sehen, wie sich die Kleine zusammen mit ihrem Papa das bunte Küchlein schmecken lässt und dabei ihre besten Tanzschritte auspackt. "Alles Gute zum ersten Geburtstag für meinen jüngsten Segen, Halo Marie Cannon", gratuliert er und fügt hinzu: "Heute ist dein Tag, Daddy liebt dich!"

Erst vor wenigen Tagen verriet der The Masked Singer-Host gegenüber Entertainment Tonight, dass er das bevorstehende Weihnachtsfest mit all seinen Kindern feiern möchte. Zwar sei das Zeitmanagement schwierig, aber für seine Kids nehme er den Stress in Kauf. "Es geht um die Kinder, also werden wir in den nächsten 30 Tagen bestimmt ein paar lustige und ausgefallene Sachen machen", betonte Nick.

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott mit ihrer Tochter Halo im Februar 2023

Instagram / nickcannon Halo Marie Cannon an ihrem ersten Geburtstag

Getty Images Nick Cannon, Comedian

