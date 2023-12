Nick Cannons Weihnachten mit zwölf Kindern von sechs Frauen!

Nick Cannon (43) hat eine sehr große Familie! Der TV-Host ist stolzer Vater von zwölf Kindern mit sechs verschiedenen Frauen. So teilt er sich die Elternschaft mit Ex-Frau Mariah Carey (54), Brittany Bell (36), Abby De La Rosa, LaNisha Cole, Bre Tiesi und Alyssa Scott. Nicht nur beruflich, sondern auch mit seinen Sprösslingen hat der Familienvater viel zu tun: Nick möchte nämlich Weihnachten mit all seinen Kindern verbringen!

Gegenüber Entertainment Tonight erzählt der The Masked Singer-Host von seinen Plänen rund um das Weihnachtsfest: "Ich werde als heiliger 'Nickolaus' in jeden Schornstein klettern!", verspricht der 44-Jährige. Dabei sei das Zeitmanagement schwierig, aber seine Kleinen seien es dem Vater wert: "Es geht um die Kinder, also werden wir in den nächsten 30 Tagen bestimmt ein paar lustige und ausgefallene Sachen machen."

Im Oktober 2023 hatte der Komiker Einblicke in eine kleinere Feier gewährt. So veröffentlichte der Familienvater einen seltenen Schnappschuss seiner Zwillinge Moroccan Cannon (12) und Monroe Cannon (12). Die Kinder von Pop-Legende Maria Carey feierten gemeinsam mit Nick seinen Geburtstag.

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Töchtern Halo und Onyx

Instagram / hiabbydelarosa Nick Canon mit seiner Tochter Beautiful Zeppelin im Juli 2023

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit den Zwillingen Moroccan und Monroe und Mama Beth

