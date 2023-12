Wegen Gigi? Bradley Cooper kauft Haus in Nähe ihrer Familie

Er kommt ihrer Familie buchstäblich näher! Aktuell kursieren hartnäckige Gerüchte darüber, dass Bradley Cooper (48) mit Gigi Hadid (28) anbandeln soll. Offiziell geäußert haben sich der Schauspieler und das Supermodel zu der vermuteten Liebe noch nicht – allerdings werden die beiden immer wieder zusammen gesichtet. Zuletzt soll der Filmregisseur sogar schon ihre Mutter kennengelernt haben. Nun geht Bradley offenbar noch einen Schritt weiter...

Wie Page Six berichtet, hat sich der 48-Jährige ein neues Haus in der Nähe von New Hope in Pennsylvania gekauft. Das Interessante daran: Das Anwesen soll sich ganz in der Nähe von der Pferdefarm von Gigis Mutter Yolanda Hadid (59) befinden. Ob es sich hierbei um einen Zufall handelt?

Erst vor wenigen Wochen berichtete People darüber, dass das Duo gemeinsam in ein Luxushotel im US-Bundesstaat Pennsylvania eincheckte. Dieses Hotel liegt nur wenige Meter von Yolandas Anwesen entfernt. Ob sich Bradley und Gigis Mutter tatsächlich schon einander vorgestellt haben, steht bislang noch in den Sternen...

Anzeige

Backgrid Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Yolanda Hadid und Gigi Hadid

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de