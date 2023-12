"Bauer sucht Frau"-Dietrich-Max-Helmut hält einen Weltrekord

Dietrich-Max-Helmut kann stolz auf sich sein! Der Hobby-Pferdebauer ist nicht gerne allein und hat sich deshalb bei Bauer sucht Frau beworben. Er möchte eine Dame finden, die ihm bei der Arbeit hilft, aber auch die Freizeit mit ihm genießt. Mit seiner Bewerberin Susanne ist dieser Plan nicht aufgegangen. Deswegen möchte er es nun mit Marion versuchen. Aber nicht nur das Liebesleben des langjährigen LKW-Fahrers ist ziemlich spannend. Dietrich-Max-Helmut hält einen Weltrekord!

Der RTL-Bauernreporter Ralf ist bei dem Brandenburger zu Besuch und überreicht ihm ein Guinnessbuch der Weltrekorde aus dem Jahr 2000. "Das ist der Wahnsinn. Da war ich dabei", staunt der 70-Jährige unter Tränen. Er ist nämlich Weltrekordhalter mit dem längsten Pony-Gespann der Welt. "Wir hatten einen Kutscher. Der hatte 28 Ponys in Zweier-Formation angespannt, also 14 Paare und da war ich einer der Helfer", erinnert er sich.

Dietrich-Max-Helmut hat in der Vergangenheit also einiges erreicht. Doch auch für die Zukunft hat er große Pläne. Er träumt nach wie vor von einer Partnerschaft: "Aber heiraten in dem Alter... das muss ich nicht unbedingt noch mal haben." Schließlich hat er auch schon zwei Ehen hinter sich.

RTL Susanne und Dietrich-Max-Helmut, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2023

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Dietrich-Max-Helmut und Susanne

RTL / Stefan Gregorowius Marion, Dietrich-Max-Helmut und Susanne beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest

