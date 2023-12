Christian bekommt Kind mit Ex: Das sagt Romina Palm dazu!

Werden sie diese Hürde gemeinsam meistern? Erst vor wenigen Wochen machten Christian Wolf und Romina Palm (24) ihre Beziehung offiziell. Doch das junge Glück wird bald auf eine Belastungsprobe gestellt: Der Unternehmer und seine Ex Antonia Elena erwarten aktuell ein Baby. Trotz Trennung scheinen Christian und Toni für ihr Kind an einem Strang zu ziehen: Er und die Content Creatorin wollen ihren Nachwuchs gemeinsam großziehen. Doch wie geht es Romina damit?

Das wollte jetzt ein Fan während einer Fragerunde auf Instagram von den beiden wissen. So gibt Romina zu: Die gesamte Situation ist für sie "ungewohnt". "Aber ich bin mir sicher, dass wir das gut meistern. Wenn man unsere letzten Monate rückblickend betrachtet, finde ich, dass wir das an vielen Stellen schon gut gemeistert haben", stellt Romina dennoch klar. Laut Christian reden er und seine Liebste regelmäßig darüber, was beiden helfe. "Aber die Gespräche sind tatsächlich sehr gut und wir gehen aus jedem Gespräch und sind tatsächlich gefestigter als vorher", so der Fitnessinfluencer.

Schon einmal hatte Christian im Netz deutlich gemacht, wie sehr seine Freundin ihn und seine baldige Rolle als Papa unterstützt. "Die Situation, dass ich bald Papa werde, ist natürlich nicht einfach. Gleichzeitig will [Romina] mich in meinem Wunsch unterstützen, das gut zu machen. Ich bin positiv überrascht, wie stark sie ist", schwärmte Christian.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf im September 2022

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

