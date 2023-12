Antonia Elena verrät: Findet Geburt mit oder ohne Ex statt?

Geburt ohne den Vater? Antonia Elena und Christian Wolf erwarten aktuell ihr erstes Kind. Die beiden Fitness-Influencer hatten sich allerdings kurz nach der Bekanntgabe der Schwangerschaft getrennt. Inzwischen fand der Sportler auch schon eine neue Liebe: Romina Palm (24) ist die neue Frau an seiner Seite. Bei der anstehenden Geburt des Sohnes werde er dabei sein, ließ er kürzlich verlauten. Doch wie steht Elena dazu?

In ihrer Instagram-Story gibt die Blondine Einblicke in ihre Schwangerschaft. Ein Fan möchte wissen, ob Christian bei der Geburt anwesend sein wird. "Also bei der Geburt direkt nicht. Das ist wahrscheinlich der intimste Moment meines Lebens – es würde sich komisch anfühlen, wenn er da mit im Kreißsaal wäre", stellt die Münchnerin klar. Verpasst ihr Ex somit die Entbindung? "Natürlich fände ich es sehr schön, wenn er ganz in der Nähe ist und den Kleinen dann sofort begrüßen kann", gibt Antonia aber Entwarnung.

Doch wie ergeht es der 30-Jährigen mit der Schwangerschaft, trotz all der privaten Turbulenzen? "Ich liebe meine Schwangerschaft jeden einzelnen Tag, jede Stunde, jede Sekunde und alles, was sie mit sich bringt", verriet die werdende Mama kürzlich auf Instagram. Sie liebe ihren Sohn jetzt schon bedingungslos.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

