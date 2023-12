Howard Carpendale geht letztes Mal auf Deutschlandtournee!

Howard Carpendale (77) ist aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken. Der große Durchbruch gelang dem Sänger Ende der 70er-Jahre mit seinen Megahits "Ti amo" und "Hello Again". Im Jahr 2003 kündigte der gebürtige Südafrikaner seinen Rückzug aus dem Business an. Fünf Jahre später feierte er sein großes Comeback. In Zukunft will der Komponist allerdings tatsächlich kürzertreten: Im kommenden Jahr wird Howard daher ein letztes Mal durch Deutschland touren!

Im Interview mit Superillu verrät der 77-Jährige nun, dass er 2024 seine letzte große Deutschlandtournee plane. Danach möchte sich Howard auf Konzerte beschränken – gerne auch mehrere hintereinander in einer Stadt, um dem Reisestress zu entgehen. "Es ist besser für das Klima, wenn man nicht mit zehn Sattelschleppern durch die Gegend fährt", erklärt der "Warum tanzt du so allein"-Interpret.

Seine letzte Tour startet am 14. Mai in Zwickau. Den Auftaktort hat Howard dabei mit Bedacht ausgewählt. "Ich habe in puncto Ostdeutschland noch einige Defizite", gibt er offen zu und fügt hinzu: "Durch meinen südafrikanischen Pass und die Tatsache, dass ich nach Amerika gezogen bin, als die Mauer fiel, gibt es dort noch etwas Luft nach oben." Daher möchte der Musiker das jetzt nachholen.

