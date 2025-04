Howard Carpendale spricht offen über seinen eigenen Tod

Howard Carpendale (79), der im kommenden Jahr seinen 80. Geburtstag feiern wird, hat sich in einem Interview ungewöhnlich offen zu dem Thema Tod geäußert. Der Schlagerstar, der mit Hits wie "Hello Again" eine ganze Generation geprägt hat, erklärte gegenüber der Zeitschrift tina, keine Angst vor dem Sterben zu haben: "Wenn es anfangen sollte, dass ich nicht mehr so ganz funktioniere, habe ich auch keine Angst vor dem Tod." Gleichzeitig reflektierte der gebürtige Südafrikaner über die Bedeutung seiner Arbeit und die Spuren, die er hinterlassen wird. Dabei zeigte er sich erstaunlich bescheiden und betonte, dass niemand so wichtig sei, dass man ihn für immer im Gedächtnis behalte.

In der ARD-Show "Brisant" wurde er vor wenigen Tagen erneut auf seine Perspektive zur Vergänglichkeit angesprochen. Der Musiker wirkte dabei nachdenklich, zeigte jedoch auch seinen bekannten Humor: "Mein Körper ist 80, aber im Kopf bin ich immer noch ein Kind." Die runde Zahl schrecke ihn trotzdem ein wenig ab. Mit seinen Aussagen, dass man ihn vermutlich irgendwann einfach vergessen werde, überraschte er viele. "Ich bin ziemlich sicher, dass wenn man im Radio hört 'Carpendale ist was passiert', da wird jemand im Auto sagen: 'Ach, das ist aber... Mensch, warum hupt mich der Typ da an?' Vergessen, vorbei", mutmaßte er. Trotz dieser Worte bleibt Howard in der deutschen Schlagerwelt bis heute ein geschätzter Künstler, der regelmäßig große Samstagabendshows bereichert und von seinen Fans gefeiert wird.

Zuletzt schockte der "Wegen Dir"-Interpret seine Fans allerdings mit einer Ankündigung: In diesem Jahr wird er das letzte Mal auf große Tournee gehen. In der MDR-Sendung "Riverboat" sprach er über die drastische Entscheidung und erklärte, dass die Tourneen schon bis zu zwei Jahre im Voraus Stress und Organisationsaufwand bedeuten. "Dann die zwei Stunden auf der Bühne, und es ist auch unvorstellbar anstrengend, nach dem Konzert noch die 400 Kilometer im Auto zu sitzen und an den nächsten Ort zu fahren. Das machen wir jeden Abend. Deswegen habe ich gesagt: Tourneen nicht mehr, aber natürlich will ich noch auftreten", führte er weiter aus.

Getty Images Howard Carpendale, 2020

Getty Images Howard Carpendale, Sänger

