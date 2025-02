Aus diesem Grund will Howard Carpendale nicht mehr auf Tour

Der beliebte Schlagersänger Howard Carpendale (79) hat entschieden, dass er 2025 zum letzten Mal auf große Tournee gehen wird. In der MDR-Sendung "Riverboat" verrät Howard ausführlich, weshalb er diesen drastischen Schritt gehe. Laut ihm würden Tourneen schon bis zu zwei Jahre vorher viel Stress und Organisationsaufwand bedeuten. Er ergänzt: "Dann die zwei Stunden auf der Bühne und es ist auch unvorstellbar anstrengend, nach dem Konzert noch die 400 Kilometer im Auto zu sitzen und an den nächsten Ort zu fahren. Das machen wir jeden Abend. Deswegen habe ich gesagt: Tourneen nicht mehr, aber natürlich will ich noch auftreten."

Der 79-Jährige erklärt, dass seine Tournee im vergangenen Jahr sowohl die schönste als auch die schwerste gewesen sei. Seine Hüfte habe ihm ständig Schmerzen bereitet. Jedoch habe Howard gemerkt, dass sein Publikum sich eine Verlängerung der Tournee gewünscht habe, was er daraufhin umsetzte. Schließlich seien Konzerte auch für ihn jedes Mal ein wahres Highlight: "Ich spüre schon hinter dem Vorhang die Vibration des Publikums. Wie sie sich freuen. [...] Ich will mit den Leuten reden, einen Witz machen, ihnen etwas Besonderes bieten."

Der erfolgreiche Musiker hat nicht nur mit Deutschland und den Fans hier eine ganz innige Verbindung, sondern auch mit Amerika. Howard verbrachte 17 Jahre seines Lebens in den Vereinigten Staaten. In Anbetracht der aktuellen politischen Situation in den USA enthüllte der Künstler, dass er einst Bekanntschaft mit dem neuen Präsidenten Donald Trump (78) gemacht habe. In einem Gespräch mit Bild erinnerte er sich an die eher unangenehme Begegnung: "Wir saßen mit Freunden im Clubhaus, als Trump mit dem Helikopter einflog. Er kam später an unseren Tisch, legte seine Hand auf meine Schulter und tat so, als würde er mich kennen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Howard Carpendale, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump, Januar 2025

Anzeige Anzeige