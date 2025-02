So begann Liebesgeschichte von Howard Carpendale und Donnice

Howard Carpendale (79) hat kürzlich in der Talkshow "Riverboat" Details über die ungewöhnlichen Anfänge seiner Liebesgeschichte mit seiner Ehefrau Donnice preisgegeben. Der Sänger, der Donnice vor 43 Jahren in einem Klub in Fort Lauderdale, Florida, kennenlernte, stellte sich damals mit einer kleinen Flunkerei vor. Auf die Frage nach seinem Beruf behauptete er nicht, ein gefeierter Schlagerstar zu sein, sondern sagte schlicht: "Ich verkaufe Schallplatten." Doch trotz des charmanten Gesprächs verabschiedete sich Donnice kurz darauf, und der Kontakt schien zunächst beendet.

Howard, dessen Gedanken jedoch weiterhin um Donnice kreisten, kehrte nach Deutschland zurück. Doch er wollte sich nicht so einfach geschlagen geben. Also flog er später zurück nach Florida und engagierte dort einen Anwalt, um Donnice, über die er kaum etwas wusste, ausfindig zu machen. Nach zwei Wochen intensiver Suche trafen sich die beiden wieder. Howard hatte sich eine besondere Idee überlegt, um Donnice von sich zu überzeugen: Er schlug vor, gemeinsam nach Disneyland zu fahren. Dieser Vorschlag schien Eindruck zu machen, denn kurz darauf waren sie ein Paar – und sind es bis heute.

Der Schlagerstar, geboren 1946 in Durban, Südafrika, begeistert seit Jahrzehnten seine Fans mit Hits wie "Ti amo" oder "Hello Again". Doch im Privaten gibt sich der sonst so glamouröse Sänger bodenständig und humorvoll. Seine spontane und charmante Art war wohl auch der Schlüssel zu Donnices Herz. Über ihre gemeinsame Reise durchs Leben spricht Howard regelmäßig öffentlich, wobei er stets betont, wie dankbar er für diese tiefe Verbindung ist. Auch Donnice hält sich lieber im Hintergrund, doch sie ist seit jeher eine treue Stütze für Howard – ein Beweis dafür, dass wahre Liebe manchmal die außergewöhnlichsten Anfänge hat.

ActionPress Donnice Pierce und Howard Carpendale im Oktober 2019 in Wien

Getty Images Howard Carpendale, Dezember 2020

