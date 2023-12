Nach Party-Flirt: Leonardo DiCaprio mit Vittoria unterwegs!

Sie haben ein entspanntes Date! Im Laufe des Jahres wurden dem Schauspieler Leonardo DiCaprio (49) so einige Romanze nachgesagt. Seit Kurzem scheint sich der Titanic-Star aber nur auf eine Frau zu konzentrieren – nämlich Vittoria Ceretti (25)! Schon seit einigen Monaten soll es zwischen dem Hollywoodstar und dem Model exklusiv sein. Dennoch wurde Leo vor Kurzem beim Feiern mit einer anderen Frau erwischt: Gemeinsam mit Lottie Moss (25) genoss er eine Party. Vittoria scheint das aber nichts auszumachen: Sie und Leo genießen wieder einmal ein Date!

Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, sind der Schauspieler und die italienische Beauty zu sehen. Dabei versuchen beide unbemerkt ein Restaurant zu verlassen, in dem sie zuvor ein gemeinsames Date verbrachten. Auf den Fotos trägt Leo eine dunkle Gesichtsmaske und ein Cap, um sich vor dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi zu verstecken. Auch die Frau an seiner Seite ist dunkel gekleidet.

Bereits seit einigen Monaten hatte ein Insider bestätigt, dass der Hollywoodstar mehr als nur einen Flirt in Vittoria sehe. "Er ist verrückt nach ihr und er findet alles an ihr faszinierend. Sie ist sehr intelligent und hat all die Qualitäten, die er bei einer Partnerin sucht!", plauderte die Quelle gegenüber Daily Mail aus.

Anzeige

MEGA Leonardo DiCaprio im Januar 2016

Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Leonardo DiCaprio mit Vittoria Ceretti und ihrer Familie in London

Anzeige

Getty Images Vittoria Ceretti im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de