Große Liebe? So ernst ist es Leonardo DiCaprio mit Vittoria!

Ist Vittoria Ceretti (25) etwa die Richtige für ihn? Der Titanic-Star Leonardo DiCaprio (49) bandelt seit einigen Monaten mit der schönen Italienerin an. Zuvor hatte er unter anderem des Öfteren ihre Freundin Gigi Hadid (28) getroffen, doch aus dieser Beziehung war lediglich eine Freundschaft geworden. Wie sieht es jetzt mit seiner neuen Flamme aus? Ein Insider plaudert aus: So ernst ist es zwischen Leonardo und Vittoria!

Gegenüber US Weekly enthüllt ein Insider jetzt private Details über die Beziehung der Verliebten. "Es läuft so gut, dass Leo sogar eine Exklusivbeziehung führt. Er denkt nur an Vittoria!", verrät die Quelle. Die Italienerin sei von der Berühmtheit des Hollywood-Stars überhaupt nicht eingeschüchtert. Der Informant fügt hinzu: "Sie macht sogar Witze darüber! Leo findet das erfrischend." Auch in Vittorias Freundeskreis habe man bemerkt, wie ernst es zwischen dem Paar ist: "Alle drücken die Daumen, dass Leo endlich die Richtige gefunden hat."

Bereits zuvor vermutete ein Insider, dass sich zwischen dem Schauspieler und dem Model mehr als nur ein Sommerflirt entwickelt hatte. So waren die beiden gemeinsam sogar mit Leos Mutter gesichtet worden. "Wie es aussieht, ist ihre Romanze viel mehr als eine flüchtige Affäre", stellte eine Quelle fest.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Instagram / vittoria Vittoria Ceretti, Model

Raw Image LTD / MEGA Leonardo DiCaprio mit seinem Vater und seiner Stiefmutter

