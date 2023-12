Oliver Pocher will ein letztes Mal über Biyon auspacken!

Er möchte seinen Fans die Wahrheit nicht vorenthalten! Nach der Trennung von Amira (31) und Oliver Pocher (45) schießt der Comedian ununterbrochen gegen Biyon Kattilathu (39). Der Grund? Olli meint zu wissen, dass seine Noch-Ehefrau und der Motivationscoach eine Affäre hatten. Aus diesem Grund stellte der Komiker Biyon vor Kurzem zur Rede – und an diesem Gespräch will Olli seine Fans ein letztes Mal teilhaben lassen!

In seiner Instagram-Story kündigt das der 45-Jährige nämlich nun ganz groß an. "Viele fragen natürlich, was hat Biyon dem Dalai Karma erzählt. Ich habe ein gutes Gefühl, dass der Dalai Karma demnächst mit mir redet und mal ein bisschen erzählt", fängt der gebürtige Hannoveraner an und fügt hinzu: "Dann werden wir noch einmal darüber sprechen und dann ist das Thema auch beendet. Dann haben wir Weihnachten Ruhe, dann machen wir nur noch lustige machen."

Wie versöhnlich dieses Statement ausfallen wird, wird sich also demnächst noch zeigen. Ein Fan wird Olli aber wohl nicht mehr von Biyon. Erst kürzlich wetterte der Moderator nämlich noch gegen den Podcaster. "Die Frau mit krankem Kind mit einer verheirateten Frau bescheißen kannst du auch", schrieb er im Netz.

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im November 2023

Anzeige

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de