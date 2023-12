Darum schmieden Mimi Gwozdz und Yannick schon Zukunftspläne!

Das TV-Format hat sich für die beiden so richtig gelohnt! Bei Temptation Island V.I.P. wollte Yannick Syperek seine Freundin Michelle Gwozdz (29) testen. Die einstige Bachelor-Siegerin hatte ihrem Liebsten nämlich zu selten ihre Gefühle gestanden. Schnell war den Verführern jedoch klar, dass kein Blatt zwischen die beiden passt. Beim finalen Lagerfeuer wurden ihre Gefühle noch einmal bestätigt: Sie verlassen das Experiment gemeinsam. Dort sprechen sie sogar von Zusammenziehen, Verlobung und Kindern. Darum schmieden Mimi und Yannick bereits Zukunftspläne.

"Für eine solche Entscheidung braucht man kein "Temptation Island". Das sind Lebensentscheidungen, die man trifft, weil man dazu bereit ist und weniger, weil wir ein Format überstanden haben", verrät die Influencerin gegenüber Promiflash. Ein anderer Grund habe zu Mimi und Yannicks Entscheidung beigetragen: "Weil wir beide an uns wachsen konnten und gemerkt haben, was wir aneinander haben, hat sich die Vorstellung in dem Moment gar nicht mal mehr so verrückt angefühlt."

Zuvor misstraute Yannick seiner Freundin ein bisschen. "Ich glaube, wenn man Mimi so kennenlernt, merkt man ja, dass sie sehr kühl ist, was Gefühle ausdrücken betrifft", verriet der Hottie im Promiflash-Interview. Er selbst gehe das anders an: "Ich bin ein Freund von klaren Worten, deswegen war ich in der Vergangenheit von einigen Dingen verunsichert." Diese Zweifel habe ihm Mimi aber spätestens nach der Reality-TV-Show genommen.

