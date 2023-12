So endet "Temptation Island V.I.P." für Yannick und Mimi!

Verlassen Yannick Syperek und Michelle Gwozdz (29) Temptation Island V.I.P. als Paar? Die Bachelor in Paradise-Stars wollten in der berüchtigten TV-Show ihre Liebe und Treue testen. Denn die ehemalige Rosen-Finalistin hatte Probleme, ihre Gefühle zu zeigen – und der Hobbymusiker kämpfte mit Vertrauensproblemen. Nun ging ihre Zeit in dem Format zu Ende: Verlassen Yannick und Mimi die Sendung verliebt oder getrennt?

Bei den Temptation Dates kommt es bereits zum romantischen Hammer: Auf einem Rollfeld treffen die Turteltauben nach drei Wochen aufeinander – und fallen sich glücklich in die Arme. Die Blondine weint sogar vor Freude. Und auch beim abschließenden Lagerfeuer mit Lola Weippert (27) geht es harmonisch weiter. "Wir sind noch viel stärker als zuvor", erklärt Mimi und Yannick erwidert: "Ich habe keinen Funken Misstrauen mehr!"

Etwas anders sah es bei Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku (27) aus – denn die Blondine ließ die Beziehung tatsächlich hinter sich! "Ich bin Single. Das bringt doch nichts", erklärt sie bei ihrem Aufeinandertreffen. Ihr Ex zeigt sich geschockt: "Ich verstehe nicht, wie sie in 20 Minuten beschließen kann: 'Ich bin Single', ohne wirklich miteinander gesprochen zu haben!"

