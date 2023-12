Ein anstrengendes Jahr: Nikeata Thompson will runterkommen!

Nikeata Thompson (43) muss sich entspannen! Hinter der Choreografin liegt ein aufregendes Jahr: Sie war nicht nur in diversen Fernsehshows wie Germany's next Topmodel oder Joko & Klaas gegen ProSieben zu sehen, sondern spielte auch noch in gleich zwei Serien mit. Unter anderem tritt sie bei "Where's Wanda" an der Seite von Heike Makatsch (52) auf. Klar, dass Nikeata sich zum Ende dieses turbulenten Jahres jetzt nur noch entspannen will! Promiflash verrät sie ihre Pläne.

"Ich möchte ein bisschen ruhiger werden zum Jahresende und einfach runterkommen, also eben einfach nichts machen", erklärt die Schauspielerin im Promiflash-Interview. Ohne konkrete Termine wolle sie versuchen, sich richtig zu erholen. "Spazieren gehen, Leute treffen, auf die man Bock hat, nicht zu viel Familie, aber auch nicht zu wenig. So ein gesundes Ding, also alles machen, worauf man Lust hat, ohne viel Stress", führt Nikeata aus.

Stress hatte Nikeata in diesem Jahr nämlich nicht nur beruflich genug. Anfang des Jahres erklärte sie, die Verlobung mit ihrem Partner gelöst zu haben. Er hatte erst ein halbes Jahr zuvor ganz romantisch um die Hand der Unternehmerin angehalten. "Mir geht es besser. Es ist immer ein Auf und Ab im Leben", betonte sie nach der Trennung im Sat.1 Frühstücksfernsehen.

Getty Images Nikeata Thompson bei den GQ Men of the Year Awards 2023

Getty Images Nikeata Thompson, TV-Bekanntheit

Instagram / nikeatathompson Nikeata Thompson mit ihrem Verlobten

